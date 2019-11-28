Вашингтон, , 09:40 — REGNUM 26 ноября во Флориде во время своего выступления президент США Дональд Трамп вновь затронул тему распределения военных расходов с союзниками. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Трамп подчеркнул, что президенты страны использовали средние слои населения в качестве копилки для бесполезных международных проектов. А также добавил, что бывшие президенты использовали американскую армию для защиты «очень богатых» государств.

Глава США отметил, что на операции на Ближнем Востоке были потрачены триллионы долларов.

В тоже время Трамп акцентировал внимание на том, что является президентом США, а не всего мира, и, что он не такой как его предшественники.

Между тем, по мнению аналитиков, переговоры между США и Южной Кореей могут состояться в декабре в Вашингтоне.