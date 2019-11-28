Эль-Камышлы, Сирия, , 09:34 — REGNUM Специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко приступили к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии, передает 28 ноября телеканал «Звезда».

Отмечается, что местные жители неделями ждали медицинской помощи, они ежедневно часами стояли перед главной больницей. Местные врачи не в состоянии всем помочь, потому что после войны осталось очень мало специалистов.

«Мы готовы оказать квалифицированную помощь всем жителям вашего города, которые в ней нуждаются», — сказал на торжественной встрече замкомандира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября после подписания президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума о взаимопонимании Анкара прекратила начатую 9 октября в Сирии военную операцию. В зоне, прилегающей к сирийско-турецкой границе в провинции Алеппо, российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию.