Киев, , 09:34 — REGNUM Министерство финансов Украины передало в собственность правительству Украины акционерное общество «ПриватБанк», сообщил 28 ноября телеканал 112.ua.

Специализированное издание Financial Club считает, что смена собственника может быть связана с тем, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский оспаривает в суде договор купли-продажи банка, заключённый между Фондом гарантирования вкладов физлиц и министерством финансов Украины. Если министерство финансов проиграет, оно будет вынуждено вернуть Коломойскому акции «Приватбанка», но передав их правительству, министерство лишилось доступа к акциям.

«После передачи акций правительству, возможный процесс возврата банка бывшим акционерам стал сложнее. Действия власти все больше стали напоминать корпоративные войны в бизнес среде», — прокомментировал ситуацию бывший первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Национального банка Украины (НБУ) заявили, что бывший собственник «ПриватБанка» Игорь Коломойский оказывает на ведомство давление. Он якобы хочет захватить контроль над НБУ, чтобы избежать выплаты средств, выведенных из «ПриватБанка» перед его национализацией.

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