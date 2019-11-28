Бишкек, , 09:28 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбекова провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Бишкек для участия в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ, передает «Кабар».

Глава киргизского МИДа поздравил российского коллегу с присвоением ему почетной мантии профессора Дипломатической академии министерства иностранных дел Киргизии, после чего главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, касающиеся киргизско-российского сотрудничества, организации мероприятий и визитов, необходимых для укрепления отношений между Россией и Киргизией.

По итогам встречи Айдарбеков и Лавров подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Киргизии и России на 2020 — 2021 годы, определяющую основные ориентиры совместной деятельности дипломатических ведомств двух стран.