Париж, , 09:27 — REGNUM Франция отказывается консультировать Чили по вопросам поддержания порядка в стране, сообщает Le Figaro.

В то время как репрессии против демонстраций в Чили, в результате которых 23 человека погибли и более 2000 получили ранения, осуждаются несколькими неправительственными организациями (НПО), Франция отказалась давать советы правительству Чили по вопросам поддержания порядка.

«Мы не ведем сотрудничество в вопросе поддержания порядка с чилийскими властями в текущий период, и потенциальные проекты, которые будут реализованы, откладываются», — заявил журналистам анонимный источник.

Правительство консервативного президента Чили Себастьяна Пиньеры недавно объявило, что британская, испанская и французская полиция проконсультирует чилийские силы в вопросе поддержания порядка в стране. Сотрудничество должно состоять из обмена опытом в отношении подхода к конфликтной ситуации.

Напомним, в течение сорока дней волна протеста охватила Чили, движимая социальными требованиями, такими как повышение минимальной заработной платы, и отмеченная столкновениями с полицией. Несколько НПО, в том числе Human Rights Watch (HRW), осудили «серьезные нарушения прав человека со стороны полиции», «чрезмерное применение силы на улицах и жестокое обращение с задержанными».

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