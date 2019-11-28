Чебоксары, , 09:14 — REGNUM История с расследованием РУСАДА в Чувашии, которое заявляло о выявлении более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами республики, получила продолжение, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Независимая рабочая группа, созданная властями Чувашии для изучения ситуации, подтвердила нарушения антидопинговых правил и объяснила, почему это произошло. Об этом говорилось на пресс-конференции, собранной минспортом Чувашии.

Руководитель независимой рабочей группы, спортивный юрист Артём Пацев сообщил по итогам изучения документов, что основным выводом расследования являются многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещённого метода. Эксперт считает, что это стало «следствием безалаберности медицинских сотрудников из-за их необразованности и безответственности».

Было отмечено, что всего изучено около 1 тыс. документов и само по себе подобное изучение обстоятельств и условий совершения нарушений антидопинговых правил для регионов России — новшество. Перцев назвал Чувашию «пионером в этой части», выразив уверенность в том, что правительство предприняло «очень правильный шаг, поскольку подобный подход уже характерен для всех развитых стран мира».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в России разразился антидопинговый скандал, в центре которого оказалась Чувашия. РУСАДА распространила сообщение по итогам двухлетнего расследования, что 33 спортсмена подозреваются в нарушении антидопинговых правил, при этом более половины — это легкоатлеты. Затем их число превысило 60. В ответ власти Чувашии опровергли использование спортсменами допинга, пригласив в регион группу экспертов.

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