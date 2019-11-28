Абу-Даби, , 09:16 — REGNUM 27 ноября в Абу-Даби состоялась встреча высокопоставленных представителей Южной Кореи и ОАЭ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках встречи второй замминистра иностранных дел Южной Кореи Ли Тхэ Хо и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи договорились о сотрудничестве в вопросах эксплуатации и технического обслуживания электростанции, разработок и безопасности.

Так же стороны договорились создать модель сотрудничества по выходу на рынки атомной энергетики других стран.

Отметим, что с февраля 2020 года в Объединенных Арабских Эмиратах начнут загружать топливо в первый из четырех блоков АЭС, построенных южнокорейскими специалистами. После запуска блока в ОАЭ изменится система энергетики, которая была построена на тепловой энергетике.