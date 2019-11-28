Гао, Мали, 28 ноября 2019, 09:03 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренс Парли отправилась на военную базу в Гао на северо-востоке Мали, чтобы воздать должное тринадцати французским солдатам, убитым в ходе военной операции, сообщает Le Figaro.
«По этому случаю министр выразила признание солдатам, борющимся с терроризмом в Сахеле, и решимость нации», — говорится в заявлении министерства обороны страны.
Известно, что церемония, посвященная солдатам, была закрыта для прессы.
Флоренс Парли была принята на базе Гао командующим генералом Паскалем Факоном и министром обороны Мали генералом Дембеле.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно официальным источникам, 2 декабря в Париже состоится национальная церемония прощания с 13 солдатами, погибшими в Мали.
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