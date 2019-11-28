Ташкент, , 09:01 — REGNUM В международном пресс-центре в Шайхантахурском районе Ташкента произошло отключение электроэнергии в прямом эфире предвыборных дебатов, сообщает издание Daryo.

Отключение электроэнергии произошло вечером 27 ноября. Главный продюсер международного пресс-клуба Гулом Самедов заявил, что инцидент характеризует отношение сотрудников министерства энергетики к избирательному процессу.

По его мнению, должностные лица должны нести ответственность за обеспечение надежного электроснабжения, в том числе через дополнительные источники питания.

Как сообщало ИА REGNUM, старт предвыборной агитации в Узбекистане дан 18 ноября. В выборах планируют принять участие более 700 международных наблюдателей.

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