Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима, сообщило 27 ноября посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Twitter.

«Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов», — сказано в сообщении.

Соглашение вступит в силу после того, как власти государств выполнят все необходимые процедуры.

Маршалловы острова — тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии. Занимает территорию 29-й атоллов и пяти островов одноимённого архипелага. Его население составляет около 55 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соглашение о взаимной отмене виз подписали Украина и Монголия.

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