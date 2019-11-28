Вашингтон, 28 ноября 2019, 09:05 — REGNUM Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима, сообщило 27 ноября посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Twitter.
Соглашение вступит в силу после того, как власти государств выполнят все необходимые процедуры.
Маршалловы острова — тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии. Занимает территорию 29-й атоллов и пяти островов одноимённого архипелага. Его население составляет около 55 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее соглашение о взаимной отмене виз подписали Украина и Монголия.
Читайте также: Украина и Монголия заключили соглашение об отмене виз