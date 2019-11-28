Багдад, , 08:58 — REGNUM Группа ООН по расследованию преступлений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выявила порядка 160 террористов, причастных к преступлениям против езидов, об этом 28 ноября сообщает Kurdistan.ru.

Выступая в СБ ООН, глава группы Асад Ахмад Хан отметил, что в настоящее время готовятся необходимые документы для передачи дел в суд.

«Важно, что правительство Ирака предприняло шаги по введению соответствующих законодательных актов, позволяющих преследовать в судебном порядке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил Хан.

Напомним, в 2014 году боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в иракский Синджар — место компактного проживания курдов-езидов и увели в плен порядка 6 тыс. человек. Около половины похищенных до сих пор не найдены.

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