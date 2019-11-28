Бишкек, , 08:47 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прилетевшим в Бишкек для участия в саммите ОДКБ. Об этом сообщает сегодня, 28 ноября, пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран обсудили вопросы и перспективы сотрудничества между Киргизией и Таджикистаном.

Особое внимание Жээнбеков и Рахмон акцентировали на необходимости проведения дальнейшей работы в сфере делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы.