Бишкек, 28 ноября 2019, 08:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин приехал в резиденцию киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова, заседание глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началось.
Во встрече также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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