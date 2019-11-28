История вопроса

Президенты Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, а также премьер-министр Армении собрались в столице Киргизии 28 ноября 2019 года для участия в саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Участники встречи намерены обсудить 7 вопросов, в том числе укрепление таджико-афганской границы, борьбу с наркотрафиком, экстремистским подпольем и экономическими преступлениями.

По итогам саммита планируется подписать шесть документов. После мероприятия председательство в ОДКБ перейдет к России.

