Додома, , 09:04 — REGNUM Дипломаты из США и Великобритании в Танзании выразили глубокую обеспокоенность в связи с проведением местных выборов в стране, в результате которых правящая «Революционная партия Танзании» (ССМ) набрала 99,9% голосов избирателей. Об этом передает информационное агентство AFP.

По информации журналистов агентства, выигравшие кандидаты заняли более 16 000 ключевых позиций в администрациях деревень, поселков и городов по всей стране. Как отмечают журналисты, на выборах, прошедших в воскресенье, 24 ноября, в бюллетенях в подавляющем большинстве случаев были только кандидаты от правящей партии.

Напомним, что выборы были бойкотированы восемью основными оппозиционными партиями, представители которых утверждают, что правительство манипулирует ими.

В официальном заявлении посольств США и Великобритании на своих сайтах от 27 ноября говорится, что представители избирательной комиссии «в подавляющем большинстве» дисквалифицировали кандидатов от оппозиции в пользу кандидатов от ССМ. Они также осудили отказ правительства предоставить аккредитацию наблюдателям за выборами.

Дипломаты заявили, что эти нарушения ставят под сомнение достоверность результатов выборов.

Напомним, представители основных оппозиционных партий Танзании решили отказаться от участия в выборах, заявив, что их кандидаты систематически исключаются. Более половины кандидатов от оппозиции сообщило, что они не были допущены до участия в выборах из-за орфографических ошибок, лишних пробелов в формах и других бюрократических причин.

Местные наблюдатели обеспокоены тем, что прошедшие выборы создают плохой прецедент накануне всеобщих выборов в следующем году.

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