Киев, 28 ноября 2019, 08:48 — REGNUM Назначение уполномоченного по защите государственного языка на Украине поможет «хоронить» рейтинг партии «Слуга народа», написал депутат Верховной рады Максим Бужанский 27 ноября в Telegram-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко напомнил, что на Украине живут миллионы людей, говорящих на русском языке. Попытки сломать их «об колено» и заставить говорить на украинском языке не приведут ни к чему хорошему, отметил он.
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