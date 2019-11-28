Киев, , 08:48 — REGNUM Назначение уполномоченного по защите государственного языка на Украине поможет «хоронить» рейтинг партии «Слуга народа», написал депутат Верховной рады Максим Бужанский 27 ноября в Telegram-канале.

«Трудно сказать, зачем мы пытаемся похоронить свою политическую силу, копируя гуманитарную политику Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM), но «мовный» омбудсмен [Татьяна] Монахова, безусловно, будет в этом незаменимым подспорьем», — прокомментировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко напомнил, что на Украине живут миллионы людей, говорящих на русском языке. Попытки сломать их «об колено» и заставить говорить на украинском языке не приведут ни к чему хорошему, отметил он.

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