Париж, , 08:44 — REGNUM Франция призвала Китай прекратить «произвольные массовые задержания» в Синьцзяне на северо-западе страны, где проживает более миллиона мусульман, в основном этнических уйгуров, сообщает Le Figaro.

«Мы призываем власти Китая положить конец произвольным массовым задержаниям в лагерях», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции.

«Мы предлагаем Китаю, в дополнение к закрытию лагерей, как можно скорее пригласить Верховного комиссара по правам человека ООН Мишель Бачелет и других экспертов», — добавил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По данным правозащитных организаций, более миллиона мусульман содержатся в Синьцзяне в политических лагерях. Пекин отвергает эту цифру и ссылается на «центры профессиональной подготовки» для борьбы с исламистской радикализацией.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан обвинил «некоторые СМИ» в использовании «мерзких методов для обострения ситуации в Синьцзяне».

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