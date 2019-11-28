Грозный, , 08:44 — REGNUM В Чечне и Ингушетии завершены работы по очистке территорий от неразорвавшихся мин и снарядов. В течение 2019 года было обследовано более 1,2 гектара земель сельхозназначения и лесного фона, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе Южного военного округа.

Работы по разминированию начались в апреле 2019 года. За это время было обнаружено и обезврежено более 2000 взрывоопасных предметов. В мероприятиях участвовали более 150 саперов и военнослужащих инженерных подразделений.

К работам привлекалось свыше 40 единиц военной и специальной техники. Активную помощь в обнаружении взрывоопасных предметов оказывали специально обученные собаки минно-разыскной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, разминирование территорий Чечни и Ингушетии началось в 2012 году. Работы по очистке земель этих республик от мин и снарядов, оставшихся после военных действий, ведутся с весны до наступления зимы — пока нет снежного покрова. Их проводят саперы Южного военного округа. За это время удалось очистить от взрывоопасных предметов более 20 тыс. гектаров сельхозугодий и земель лесного фонда. При этом было обнаружено и уничтожено более 37 тыс. взрывоопасных предметов.