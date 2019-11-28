Сеул, , 08:43 — REGNUM 27 ноября в Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, лидер Южной Кореи высоко оценил увеличение объемов торговли и инвестиций, а также обратился к представителю Вьетнама с просьбой о поддержке южнокорейских компаний в сфере новых технологий, запчастей, финансовых услуг.

Кроме того, стороны приветствовали открытие консульства Южной Кореи в Дананге, а также обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, медицинских услуг, экологии и лесного хозяйства, науки и технологий и ситуацию на Корейском полуострове.

В рамках встречи Мун Чжэ Ин призвал Вьетнам, который будет председательствовать в АСЕАН и входить в СБ ООН в 2020—2021 годах, сыграть конструктивную роль в решении северокорейской проблемы.

В свою очередь, Нгуен Суан Фук отметил, что Вьетнам сделает все возможное для установления мира на Корейском полуострове.

По завершению встречи представители двух стран подписали четыре межправительственных документа.