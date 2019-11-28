Новосибирск, , 08:39 — REGNUM Администрация Бердска рекомендовала руководителям предприятий потребительского рынка города «организовать праздничное новогоднее оформление объектов» и поучаствовать в конкурсе на лучшее в 2019 году украшение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В целях улучшения внешнего облика города, создания праздничной атмосферы в новогодние и рождественские праздники», — пояснили власти цель своей рекомендации.

В свою очередь власти Новосибирска, как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом повысили цены на проезд в общественном транспорте.

Проезд в горэлектротранспорте составит 23 рубля, в автобусах — 24 рубля, в метро — 25 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские власти перед Новым годом повысили цены на проезд