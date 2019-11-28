Бишкек, , 08:36 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров Жээнбеков и Пашинян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и иных сферах, а также перспективы киргизско-армянского взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

По итогам встречи президент Киргизии и глава правительства Армении выразили взаимную готовность к дальнейшему укреплению партнерских взаимоотношений между странами.