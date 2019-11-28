Вашингтон, , 08:37 — REGNUM В 2020 году США сократят финансирование НАТО, а сэкономленные деньги потратят на помощь Украине и Грузии, сообщает 27 ноября CNN.

Новая формула, согласно которой высчитывается размер взноса каждого члена НАТО, была согласована на текущей неделе. Доля затрат, возлагаемых на США, уменьшилась, а затраты Канады и европейских стран — увеличились.

Сэкономленные Вашингтоном деньги могут быть переданы странам, которые не являются членами НАТО, а именно Грузии и Украине, заявил CNN представитель министерства обороны США.

В минобороны США полагают, что администрация президента Дональда Трампа хочет снизить уровень расходов США на НАТО до 16% за счёт повышения расходов партнёров по альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года США планируют перечислить Украине около $36 млн военной помощи из $250 млн, предусмотренных ранее.

Читайте также: В Пентагоне рассказали о сроках получения Украиной военной помощи