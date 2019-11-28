Берлин, , 08:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.

В частности, пишет издание, Макрон заявляет о том, что предложение Путина заслуживает «тщательного изучения». В связи с этим французский лидер предлагает не только двусторонние обсуждения на высшем уровне, но и многосторонние со всеми заинтересованными государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в европейских странах и ряде других регионов мира президент России Владимир Путин направил лидерам государств в сентябре 2019 года. Однако, отметили тогда представители НАТО и США, в этом моратории нет смысла, поскольку Россия, по их мнению, якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности.

Также отметим, что в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военный блок НАТО переживает «смерть мозга» и поэтому Европе пора самостоятельно принимать решения.

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