Тегеран, , 08:28 — REGNUM Правоохранительные органы Ирана арестовали восьмерых человек, подозреваемых в связях с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), об этом 28 ноября сообщает IRNA со ссылкой на источник.

По данным источника, задержанные лица пытались собрать информацию об акциях протеста в стране с целью ее передачи за границу.

«Соответственно, шестеро из них были арестованы во время беспорядков, а двое других перед выездом из страны», — отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Иране начались 15 ноября после решения правительства страны поднять цены на бензин. Более 1 тыс. человек были задержаны за организацию беспорядков.

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