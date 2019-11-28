Киев, , 08:18 — REGNUM 28−29 ноября глава ОБСЕ Мирослав Лайчак будет находиться на Украине с рабочим визитом, сообщила 27 ноября пресс-служба МИД Украины.

В рамках визита он вместе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко посетит населённый пункт Станица Луганская в зоне разведения сил Украины и ЛНР.

Лайчак намерен подвести итоги председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что в скором времени Украина и Донбасс договорятся об обмене пленными.

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