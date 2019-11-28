Сеул, 28 ноября 2019, 08:16 — REGNUM Разведывательный самолет ВВС США был замечен над Южной Кореей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.
Согласно опубликованным данным, 27 ноября крупный стратегических разведывательный самолет Boeing RC-135V пролетел над Сеулом и провинцией Кёнгидо, а 28 ноября над Корейским полуостровом был замечен самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8C.
Известно, что в октябре текущего года два самолета Boeing E-8C прибыли на американскую базу в Окинаве, Япония.
Как предполагают эксперты, полеты американских разведывательных самолетов состоялись на фоне недавнего артобсрела пограничных территорий со стороны КНДР.