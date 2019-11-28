Киев, , 08:04 — REGNUM Возвращённые из России украинские корабли — не более, чем «консервные банки», которым не следует уделять столько внимания, сколько уделяет президент Украины Владимир Зеленский, заявил 27 ноября депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий раскритиковал Зеленского за его недавнее видеообращение к жителям страны, в котором речь шла в том числе о возвращённых кораблях.

«Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко (Петра, экс-президента Украины — прим. ИА REGNUM), — заявил Кива.

Напомним, в ноябре 2018 года Украина прибегла к провокации в Керченском проливе, отправив три военных корабля в территориальные воды России. В результате они вместе с 24 моряками были задержаны, а позже арестованы судом за нарушение госграницы. В течение 2019 года моряки и корабли вернулись домой. Вопрос о нехватке оборудования на кораблях Зеленский поднял во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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