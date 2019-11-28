Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Северная Корея продолжает строительные работы на ядерном объекте в Йонбёне, передает телеканал NHK со ссылкой на данные исследовательской группы из США.

Исследователи опубликовали ряд фотоснимков со спутника, демонстрирующие работы на объекте. Первая часть снимков относится к 29 октября, на которых запечатлено большое количество строительной техники. На второй части снимков — от 14 ноября — якобы видно завершение строительства здания рядом с экспериментальным реактором. При этом исследователи затрудняются сказать, работают ли сами ядерные реакторы на объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля эксперты Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне заподозрили КНДР в перевозке радиоактивных материалов на ядерном объекте в Йонбёне. Исследователи не исключили, чтоб работы по обогащению урана в Северной Корее продолжаются.

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