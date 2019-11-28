Пекин, , 07:35 — REGNUM Канцелярия по вопросам Гонконга и Макао при Госсовете КНР жестко осудила подписание в США закона «О правах человека и демократии в Сянгане 2019», сообщает 28 ноября газета China Daily.

Президент США Дональд Трамп подписал закон 27 ноября, несмотря на жесткий протест со стороны Китая. Китайское ведомство заявило, что данный акт является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезным нарушением базовых норм международного права.

Акт осуждается народом Китая, включая соотечественников в Гонконге. Он целиком основан на предубеждении и высокомерии и направлен на запугивание Гонконга, говорится в официальном заявлении китайского ведомства. Закон вопиюще направлен на защиту бунтарей и сепаратистов, орудующих в Гонконге, что выдает его злой умысел. При этом, отмечается в документе, США доказали, что стоят за хаосом, устроенным в Гонконге.

«США безнадежно пытаются навести беспорядок в Гонконге для того, чтобы обуздать развитие Китая. Будущее и судьба Гонконга навсегда останутся в руках китайского народа, включая гонконгских соотечественников. Ни одна сила не сможет помешать обновлению китайской нации!» — говорится в заявлении канцелярии.

Напомним, что проамериканские боевики уже несколько месяцев учиняют хаос в Гонконге, уничтожая имущество и нападая на полицейских. В ход уже пошли бутылки с зажигательной смесью, самодельные луки и катапульты, точно так же, как это происходило во время Майдана в Киеве в 2014 году.

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