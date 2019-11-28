Чебоксары, , 07:24 — REGNUM В Чувашии независимая рабочая группа, которая занималась антидопинговым расследованием, подтвердила многочисленные нарушения антидопинговых правил в республике. Но эксперты сошлись во мнении, что это не является намеренной политикой медицинских учреждений или спортивных организаций. Об этом сообщили ИА REGNUM в минспорте региона.

Члены рабочей группы, занимавшиеся антидопинговым расследованием Cap.ru

Руководитель независимой рабочей группы, спортивный юрист Артём Пацев считает новшеством для регионов подобное изучение обстоятельств и условий совершения антидопинговых нарушений. По его словам, было исследовано тысячи документов, в том числе сводные данные по работе медицинских учреждений. Пацев подтвердил многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещённого метода, «что стало следствием безалаберности медицинских сотрудников из-за их необразованности и безответственности», отмечается в сообщении.

В то же время рабочая группа не выявила предпосылок к утверждению, что нарушения антидопинговых правил спортсменами в Чувашии является следствием намеренной политики медицинских учреждений или спортивных организаций.

Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов Cap.ru

В минспорте Чувашии уверяют, что рабочая группа действовала «в полном автономном режиме», которая представила итоги проверки 15 ноября. Министр спорта Михаил Богаратов отмечает, что сейчас проводится «масштабная работа» по выполнению рекомендаций группы не только в спортивной отрасли, но и в сфере здравоохранения. В регионе отмечают, что в республике сейчас запущена мощная антидопинговая образовательная программа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2019 года РУСАДА опубликовало информацию о том, что по итогам расследования в 2017—2019 годах в Чувашии зафиксированы факты нарушения антидопинговых правил. В информации, «по результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом». Для Чувашии, которая на международной и олимпийской арене славится спортивными ходоками и в целом школой лёгкой атлетики, это стало большим ударом по всей спортивной отрасли.

Власти республики опровергли использование допинга и для выяснения обстоятельств создали «независимую рабочую группу». Она состоит из трёх человек. Руководителем является спортивный юристАртём Пацев— предприниматель, специализирующийся в области антидопингового законодательства. Также для изучения ситуации в Чувашии был приглашён руководитель медицинского управления ООО «Континентальная хоккейная лига» Асхаб Гаджиев и индивидуальный предприниматель, специализирующийся в области процессуального права,Сергей Кондратьев.

Читайте также: Чувашия в ответ на расследование РУСАДА пригласила «независимых экспертов»

Читайте ранее в этом сюжете: Антидопинговый скандал: глава Чувашии объяснил, что нарушили спортсмены