Доха, , 07:08 — REGNUM Делегация афганского террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела переговоры с представителями Евросоюза в столице Катара Дохе, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой за заявление пресс-секретаря террористов.

Сообщается, что делегацию террористического движения возглавил заместитель политического руководителя Аббас Станикзай. Со стороны Евросоюза в переговорах участвовал спецпредставитель ЕС по Афганистану Роланд Кобиа и спецпредставитель ФРГ в Афганистане Марк Потцель. Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Афганистане и возможные пути мирного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетили Иран и обсудили проблему мирного урегулирования в Афганистане с иранским главой МИД Джавадом Зарифом. Также обсуждалась и проблема афганских беженцев в исламской республике.

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