Гонконг, Китай, , 06:58 — REGNUM Протест против американского закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге» выразило 28 ноября правительство этого автономного района, говорится в распространённом сообщении.

«Законы (принятые в США) свидетельствуют о явном вмешательстве во внутренние дела Гонконга. Они не нужны и неоправданны и могут нанести ущерб отношениям и общим интересам между Гонконгом и США», — говорится в заявлении.

Также в администрации автономного района убеждены, что принятые акты станут «сигналом для протестующих», что не будет способствовать улучшению ситуации в Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге накануне подписал президент США Дональд Трамп. Документ принят в поддержку протестных выступлений и для сохранения льготных условий для торговли с США. Также закон предусматривает санкции против властей города за нарушение прав человека.

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