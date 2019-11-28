Токио, , 06:40 — REGNUM Глава минобороны Японии Таро Коно планирует посетить Китай в середине декабря, сообщает агентство Kyodo.

Агентство отмечает, что это будет первый за последние десять лет визит главы японского военного ведомства в КНР. Это должно символизировать потепление отношений между Токио и Пекином и стать важным этапом в подготовке визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию.

Одной из главных тем обсуждения на переговорах будет активизация взаимодействия между военными ведомствами во избежание случайных столкновений. Отмечается, что в настоящее время согласовываются окончательные сроки визита.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября заместитель председателя КНР Ван Цишань встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он передал главе японского правительства согласие Си Цзиньпина на посещение Японии в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и Япония обсуждают будущий государственный визит Си Цзиньпина