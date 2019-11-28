Москва, , 06:19 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал принятие депутатами Московской городской думы трёхлетнего бюджета на 2020−2022 годы. Запись опубликована в личном блоге.

Он отметил, что за принятие бюджета проголосовали 35 депутатов из 45, в числе которых были представители всех думских фракций.

«Принятый бюджет является гарантией устойчивого развития города. Благодарю депутатов МГД за конструктивную работу», — написал Собянин.

Мэр добавил, что в новом бюджете выросли расходы на образование и здравоохранение. Также предусмотрено финансирование на развитие транспортных проектов — строительство дорог, метро и МЦД.