Челябинск, , 06:19 — REGNUM В Челябинске закончен приём заявок на пост главного архитектора. Документы подали 16 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди кандидатов 11 из Челябинска, а остальные из других городов, в том числе Екатеринбурга и Петербурга. 29 ноября их документы рассмотрит конкурсная комиссия. А с теми, кто пройдёт этот отбор, 3 декабря проведут индивидуальные собеседования.

Сейчас главным архитектором Челябинска является Николай Ющенко. Скорее всего, он уйдёт на пенсию.