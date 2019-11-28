Каракас, , 06:16 — REGNUM Диверсии, которые были направлены на уничтожение средств противовоздушной обороны Венесуэлы, финансировались колумбийскими олигархами. Об этом 28 ноября заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе речи перед военнослужащими.

По словам президента, властям удалось выявить 47 попыток уничтожения ПВО и системы «Сухой» Венесуэлы. Мадуро поблагодарил всех представителей ВВС, благодаря которым удалось нарушить планы врагов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Колумбии Иван Дуке обвинил Николаса Мадуро в поддержке боевиков повстанческой группировкой «Армии национального освобождения» (ELN), с которой колумбийские власти ведут борьбу.

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