Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Три женщины выступили с обвинением постпреда США в Евросоюзе Гордона Сондленда в сексуальных домогательствах, сообщает газета Portland Monthly.

Женщины Николь Фогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что Сондленд еще до назначения на должность посла, пытался их поцеловать, не встретив взаимности с их стороны. Одна из женщин также утверждает, что американский посол разведался перед ней. По словам одной из обвинивших Сондленда женщин, посол после получения отказа чинил им всяческие препятствия профессионального характера из мести.

Как отмечает газета The New York Times, сам Сондленд категорически отвергает все обвинения. Он подчеркнул, что о его поведении могут рассказать сотни коллег, с которыми он работал при различных обстоятельствах. Сондленд также добавил, что обвинения были сфабрикованы в политических целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября конгрессвумен США от Демократической партии Кети Хилл подала в отставку после секс-скандала. Такое решение она приняла после обвинений в сексуальных связях со своими сотрудниками.

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