Мадрид, , 06:07 — REGNUM Запад утрачивает лидерство, удерживаемое им столетиями, заявил бывший президент Франции Николя Саркози во время выступления в Университете Франсиско де Витория в Мадриде. Об этом пишет газета Mundo.

Главными причинами упадка Запада, по мнению Саркози, являются смещение «мировой оси» на Восток, неопределенность внутри «единой Европы» и события в США, связанные с избранием и деятельностью президента Дональда Трампа.

Кризис Евросоюза, по словам бывшего президента Франции, вызван устаревшими идеями. Он уверен, что сегодня не может быть единой Европы из 27 стран. Вместо неё должно существовать «четыре Европы»: Шенгена, евро, обороны и союза, поэтому Саркози призвал отказаться от старых концепций и думать о «будущих Европах».

Что касается Трампа, то, по мнению бывшего французского лидера, Соединенные Штаты могли бы быть сильной державой, «которая способна указать путь», если бы не посты в твиттере о том, как Америке вновь стать великой.

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