Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа намерена сократить расходы Соединенных Штатов на выплаты в бюджет НАТО, передает телеканал CNN.

Отмечается, что в настоящее время доля США в финансировании Североатлантического альянса составляет около 22%. Этих средств хватает на содержание штаб-квартиры НАТО, инвестиции в обеспечение безопасности и ряд совместных с союзниками операций. Теперь Белый дом намерен сократить выплаты до 16%. По словам источников, США ожидают, что эти 6% будут компенсированы расходами других стран — членов альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября источники агентства DPA узнали о намерениях Германии выделять больше средств в бюджет НАТО. Ожидается, что доля ФРГ в бюджете альянса достигнет доли США к 2021 году и составит 16,35%.

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