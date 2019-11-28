Пекин, , 05:49 — REGNUM Соединённым Штатам следует прекратить попытки вмешательства во внутренние дела Китая, заявили 28 ноября в министерстве иностранных дел КНР в связи с подписанием в США закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

«Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США», — говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге накануне подписал президент США Дональд Трамп. Документ принят в поддержку протестных выступлений и для сохранения льготных условий для торговли с США. Также закон предусматривает санкции против властей города за нарушение прав человека.

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