Чита, , 05:46 — REGNUM Столица Забайкальского края — Чита — пока лишена возможности всенародных выборов мэра. Сегодня 28 ноября, состоялось назначение главы администрации или, так называемого «сити менеджера». Им стал исполняющий обязанности главы Александр Сапожников, — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Городского главу по итогам проведённого конкурса большинством голосов определили депутатского парламента.

«Я благодарен своей команде, мы отработали полгода и я увидел, что эти люди готовы себя полностью отдавать работе. Спасибо вам за поддержку», — с такими словами Сапожников обратился к депутатам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 г. председатель городской думы Читы Евгений Ярилов заявил, что у новых властей столицы Забайкалья нет желания возвращать всенародные выборы мэра. По его мнению, использование площадки проекта «Забайкальский призыв» сделает процедуру более конкурентной, а у Александра Сапожникова, который с мая 2019 г, исполняет обязанности сити-менеджера Читы, есть все шансы избавиться от приставки «и.о».

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