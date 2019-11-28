Одинцово, Московская область, , 05:15 — REGNUM В подмосковном Одинцово загорелся двухэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:55 по московскому времени. Горел двухэтажный дом № 12 в деревне Назарьево в Одинцово. Общая площадь возгорания составила 418 квадратных метров. Отмечается, что к настоящему времени открытое горение ликвидировано. В целях безопасности из здания были эвакуированы 32 человека. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября пожар произошел в жилом доме деревни Приуралье в Башкирии. В результате возгорания погиб один человек.

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