Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Генеральный инспектор американского минюста Майкл Хоровитц не нашел доказательств попыток ФБР внедрить осведомителей в предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что такой вывод будет приведен в докладе Хоровитца по причинам расследования, инициированного американскими спецслужбами против Трампа в 2016 году. Предполагается, что документ будет опубликован 9 декабря. Согласно отчету, ФБР не предпринимали попыток внедрить информаторов или своих сотрудников в предвыборный штаб Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября стало известно о готовящемся докладе американского минюста о законности расследования против Дональда Трампа. Изначально доклад планировали опубликовать 20 ноября, однако, по утверждениям источников, документ будет опубликован не ранее Дня благодарения — 28 ноября. Отмечалось, что задержка связана с трудностями работы с секретной информацией.

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