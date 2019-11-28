Каракас, , 04:10 — REGNUM Соединенные Штаты пытаются отрицать свой провал в политике в отношении Венесуэлы, завяил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

«В вопросе Венеуэлы США продолжают демонстрировать, что находятся среди проигравших. Им пора отказаться от антидипломатии и начать работать, исходя из реалий и уважения к свободным народам», — заявил он.

Таким образом Арреаса прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США по делам Венесуэлы Эллиота Абрамса, который подтвердил курс Вашингтона на усиление санкций против Боливарианской Республики. Абрамс подчеркивал, что США не собираются менять свою политику в отношении Венесуэлы.

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