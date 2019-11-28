Казань, , 04:10 — REGNUM Глава Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин, возглавляющий в республике отделение партии «Единая Россия», заявил, что на предстоящих в 2020 году главных выборах действующий глава региона будет выдвигаться от единороссов. Эксперты считают, что в этом регионе сценарий Башкирии, где год назад сменился руководитель, маловероятен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мухаметшин не назвал фамилию кандидата от партии, указав лишь должность Рустама Минниханова, но он отметил, что тот «будет выдвигаться от политической партии «Единая Россия», безусловно».

Эксперты не видят реальных конкурентов для действующего главы.

Казанский обозреватель Альберт Бикбов на своей странице в соцсетях отмечает, что «нет проблемы «2020», и он не видит «никаких причин для «транзита власти» в Татарстане».

Политолог Константин Калачев в комментариях газете «Коммерсантъ» также отмечает, что нет оснований для повторения сценария Башкирии, где год назад на смену Рустэму Хамитову пришёл Радий Хабиров. Калачев назвал такой же сценарий маловероятным.

Эксперты считают выдвижение от единороссов логичным. Ведь по результатам выборов в Госсовет, что прошли в сентябре 2019 года, единороссы получили 85 мандатов из 100.

Напомним, Рустам Минниханов, будучи в должности премьер-министра РТ, сменил на посту главы республики Минтимера Шаймиева в 2010 году. За него проголосовали депутаты Госсовета региона. В сентябре 2015 года прошли выборы на высший пост в регионе и Минниханов набрал на них 94,4% голосов при явке около 84%.

Высокие посты, помимо Рустама Минниханова, в Татарии занимают и два его брата — Раис (глава Сабинского района уже 20 лет) и Рифкат (бывший глава Управления ГИБДД МВД, действующий руководитель госучреждения «Безопасность дорожного движения»).

Доход главы Татарии в 2018 году составил более 8,5 млн рублей, доход его супруги Гульсины, занимающейся бизнесом, — почти 160 млн рублей. Три года назад журнал Forbes назвал Минниханову самой богатой женой госслужащего в РФ.

Активы Миннихановых: куда ведут бизнес-связи и на чём зарабатывают дети?