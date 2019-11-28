Мумбаи, Индия, , 09:48 — REGNUM Новое правительство Махараштры под руководством ультраправой партии «Шив сена» может заморозить некоторые проекты премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом 28 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на интервью высокопоставленного деятеля «Шив сены» Дипака Кесаркара.

В интервью Дипак Кесаркар заявил, что основным направлением работы нового правительства Махараштры станет благополучие крестьян и обеспечение занятости молодёжи. По словам партийного деятеля, руководство Махараштры пересмотрит свои приоритеты в отношении финансирования крупных долгосрочных проектов. В частности, в данную категорию может попасть детище премьер-министра Индии Нарендры Моди — японско-индийский проект сверхзвукового поезда Мумбаи — Ахмедабад. «Зачем нам такой поезд, если билеты на самолёт стоят дёшево?» — заключил Дипак Кесаркар.

Напомним, что в декабре 2015 года правительства Индии и Японии договорились о строительстве первой в Индии сверхзвуковой железной дороги на маршруте Мумбаи — Ахмедабад. Скорость движения поездов на данном маршруте составит 320 км/с, что позволит сократить время в пути с восьми до двух часов. Правительство Японии также выделило Индии финансовую помощь на реализацию данного проекта. Кредит на сумму около 12,5 млрд долларов был предоставлен индийской стороне на льготных условиях по ставке 0,1% на 50 лет.