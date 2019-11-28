Бразилиа, , 02:26 — REGNUM Решение признать виновным экс-президент Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва по делу о коррупции вынес четвертый региональный федеральный суд, постановив увеличить срок наказания для подсудимого. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба суда в Twitter.

Лулу да Силва Archive.government.ru

Бывший глава государства обвинялся в коррупции и отмывании денег в рамках дела Атибайя. Срок лишения свободы для экс-президента составит 17 лет, один месяц и десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Лула да Силва, отбывавший с апреля 2018 года наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы, был освобожден из-под стражи решением суда бразильского города Куритба.

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