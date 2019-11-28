Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео выразил поддержку Белого Дома президенту Колумбии Ивану Дуке перед лицом массовых антиправительственных протестов в южноамериканской стране. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

На своей странице в Twitter Помпео сообщил, что связался с Дуке по телефону и выразил ему «прямую поддержку» в национальном диалоге, объявленном колумбийским правительством для лидеров протестов.

Данный диалог глава американской дипломатии назвал «возможностью для колумбийцев совместными усилиями достигнуть мира, безопасности и процветания».