Подгорица, , 09:47 — REGNUM Президент Сербского национального совета Момчило Вуксанович направил письма президенту Черногории Мило Джукановичу и председателю правительства Душку Марковичу, в котором он указал, что поведение государственных учреждений нарушает законные права сербского народа в Черногории, пишет черногорское новостное агентство RCTG 27 ноября.

«Из-за очевидной дискриминации сербской нации и сербских организаций, занимающихся защитой идентичности сербского населения в Черногории, мы обращаемся к вам с просьбой об указании истинных причин, по которым сербский народ, согласно законодательству и конституции Черногории, наравне с другими национальными сообществами, лишён возможности обеспечить себе условия для сохранения специфики собственной идентичности», — заявил Момчило Вуксанович в письме президенту и премьер-министру Черногории.

Он подчеркнул, что «поведение государственных учреждений подрывает законные права сербской нации в Черногории», и их жалобы остаются без ответа.

«С течением времени давление на сербские организации, особенно на те, которые через СМИ поддерживают равноправие сербского народа, становится невыносимым», — заявил Момчило Вуксанович.