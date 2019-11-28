Ла-Пас, 28 ноября 2019, 09:45 — REGNUM Российское информационное агентство Russia Today прекратит вещание в Боливии 2 декабря. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
RT прекратит работу в связи с решением Телекоммуникационного кооператива Санта-Крус.
«Сообщаю, что по требованию Совета директоров Телекоммуникационного кооператива Санта-Крус было решено заглушить сигнал RT, начиная с ближайшего понедельника (02/12/2019)», — говорится в уведомлении.
В самом агентстве подчеркнули, что новые власти южноамериканской страны просто поставили их перед фактом «без всякого предупреждения, без какого-либо объяснения». Russia Today работало в Боливии с декабря 2009 года.