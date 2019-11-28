Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.

Абрамс отметил, на выплаты по долгам правительством Венесуэлы было выделено в общей сложности около $5 млрд. По мнению чиновника, Каракас отдает доходы от продажи нефти только на средства подавления народа и обогащение членов правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорилось, что власти Венесуэлы вынуждены реализовывать нефть на экспорт по заниженным ценам из-за санкций США.

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